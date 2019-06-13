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13 Haziran 2019, Perşembe
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dünya ikincisi

Cimbom dünya ikincisi

sosyal medyadaki üstünlüğünü sürdürüyor. Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde sarı-kırmızılı kulüp, 'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

sosyal medyadaki üstünlüğünü sürdürüyor. Mayıs ayında küresel ölçekte kulüplerin hesapları üzerinden aldığı etkileşimlerinde sarı-kırmızılı kulüp, 'nın ardından ikinci sırada yer aldı. 20 takımlık listede 12, ise 13. sırada kendine yer buldu. 77.8 milyon etkileşim alan iki ezeli rakibine büyük fark atmayı başardı.
  1. 13.6.2019
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