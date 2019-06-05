Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal’ın istediği transferlerden biri olan Trezeguet konusunda Galatasaray’la ilişkileri iyi olan menajerlik şirketinin sıkıntı yaşattığı iddia edildi. Bu gelişme; bir bakıma Aslan’ın da ilgisini ortaya koydu.
Önümüzdeki sezon için birçok transfer yapmak zorunda olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet konusunda da çalışmalara başladı. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği yıldız futbolcu cephesinde ise hiç beklenmedik bir engel çıktı. Galatasaray'la arası çok iyi olan "DW Sports" şirketinin, Trezeguet konusunda Sarı-Lacivertliler'e sıkıntı yaşattığı iddia edildi. Bu gelişme; bir bakıma Aslan'ın da futbolcuya olan ilgisini ortaya çıkardı.
TANIDIK iSiMLERiN MENAJERi
DW Sports'un temsilciliğini yaptığı futbolcular arasında Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Garry Rodrigues ve bazı G.Saraylı genç oyuncular bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray, Diagne'yle birlikte Trezeguet transferini de bitirmek istemişti. Ancak Kasımpaşa Yönetimi, Mısırlı yıldız için 10 milyon euro talep edince, görüşmeler tıkanmıştı. Trezeguet'nin de Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği biliniyor. Mısırlı futbolcu konusunda Cim-Bom da adımlar atacak.
6-7 MiLYON EUROYA BiTER
Kasımpaşa tarafından satış listesine konulduğu belirtilen Trezeguet için bu kez 10 milyon euro gibi bir rakam talep edilmesi beklenmiyor. İstanbul temsilcisinin 6-7 milyon euro civarında bir rakama razı olacağı tahmin ediliyor. Eğer Diagne de elde tutulursa, iki futbolcu kısa bir süre sonra tekrar aynı takımın formasını giyecek. Trezeguet, hem kanatlarda hem de orta sahada görev yapabildiği için Fatih Terim'in elini rahatlatabilir. İki kulübün temsilcileri yakın zamanda masaya oturacak.
- 05.06.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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