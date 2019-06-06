Galatasaray transferde de kükrüyor
Aslan biri dünya yıldızı, üç ismi daha listeye aldı. Hem Avrupa'da hem ligde başarı için transfer listesini geniş tutan Galatasaray üç futbolcuyla daha ilgilenmeye başladı.
Ayrıca sarı-kırmızılı ekip küme düşen BB Erzurum'un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Eduok'a da kancayı taktı. G.Saray'ın 25 yaşındaki Eduok'un transferini 500 bin euro'ya bitireceği kaydedildi. Aslan'ın gündeme aldığı bir diğer futbolcu da Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yeteneği Andreas Skov Olsen oldu. Sağ kanatta forma giyen Olsen'i Terim çok istiyor.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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