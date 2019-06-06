Galatasaray transferde de kükrüyor – Fotomaç – 06 Haziran 2019
06 Haziran 2019, Perşembe
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transferde de kükrüyor

Galatasaray transferde de kükrüyor

biri dünya yıldızı, üç ismi daha listeye aldı. Hem Avrupa'da hem ligde başarı için listesini geniş tutan üç futbolcuyla daha ilgilenmeye başladı.

Hem Avrupa'da hem ligde başarı için listesini geniş tutan üç futbolcuyla daha ilgilenmeye başladı. Özellikle bir isim var ki taraftarları çok heyecanlandırdı. Bu yıldız ile sözleşmesi biten 'dan başkası değil. 31 yaşındaki İspanyol on numaranın transferi zor görünse de Cimbom'un şansını deneyeceği belirtildi.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip küme düşen BB 'un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Eduok'a da kancayı taktı. G.Saray'ın 25 yaşındaki Eduok'un transferini 500 bin euro'ya bitireceği kaydedildi. 'ın gündeme aldığı bir diğer futbolcu da Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yeteneği Andreas Skov Olsen oldu. Sağ kanatta forma giyen Olsen'i Terim çok istiyor.
  1. 6.6.2019
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