Diagne "Hiç umrumda değil"

Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne, 'Penaltı golcüsü' eleştirilerine yanıt verdi. Bu sezon attığı 30 golün 12'sini penaltıdan kaydeden Senegalli golcü, "Benim tek amacım gol atmak. 'Çok penaltı attı' diye eleştirilmem hiç umurumda değil. Bir golcü için en önemli olan şey gol atmak ve takımına yardımcı olmaktır. Penaltı ya da değil, fark etmez, tek gerçek var, ben çok gol attım" diyerek kendini savundu.

SENEGAL'E ADADI!

İyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Diagne, "Geçirdiğim sezon nedeniyle çok mutluyum, performansımdan memnunum. Avrupa'nın en çok gol atan Afrikalı oyuncusu olmak sadece çok çalışmanın bir sonucu. Bu başarımı Senegal halkına adıyorum, beni daha da ileriye gitme yönünde motive ediyorlar" dedi.