Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak

Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak

Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak 'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

'ne direkt katılacak 'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, katılım parası olarak 15.2 milyon euro'yu kasasına koyacak. 'in ön elemeyi geçememesi halinde Aslan, 16 milyon euro'luk yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Grup aşamasında galibiyet başına 2.7 milyon euro, beraberliğe 900 bin euro prim alınacak.

ADA'YA MAKYAJ
2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası'na el atıldı. Belediye ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için adayı dev paravanlarla çevirmeye başladı.

  1. 30.5.2019
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