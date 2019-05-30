Galatatasaray'a Devler Ligi’nden para yağacak
Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.
Şampiyon Ligi'ne direkt katılacak Galatasaray'ın bu kulvarda ne kadar kazanacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, katılım parası olarak 15.2 milyon euro'yu kasasına koyacak. Başakşehir'in ön elemeyi geçememesi halinde Aslan, 16 milyon euro'luk yayın gelirinin tek başına sahibi olacak. Grup aşamasında galibiyet başına 2.7 milyon euro, beraberliğe 900 bin euro prim alınacak.
ADA'YA MAKYAJ
2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası'na el atıldı. Belediye ortaya çıkan görüntü kirliliğini kaldırmak için adayı dev paravanlarla çevirmeye başladı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
Toplam 1
Yorum
İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
Toplam 1
Yorum
Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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