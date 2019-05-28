Ndiaye: 2. ligde oynamam!

Galatasaray'ın başarılı ismi Badou Ndiaye, çifte şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Çok çalıştıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Lig ve kupada şampiyon olduk. Çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Kendimizi çok fazla verdik. Bütün çalışmaların karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye, İngiltere 2. Ligi'nde (Championship) mücadele eden Stoke City'ye dönmek istemediğini kaydetti: Gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Kiralık olarak geldim. Stoke City haklarımı elinde bulunduruyor. Gelecekle ilgili şu an için bir şey söyleyemem. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyeceğim kesin.



MÜKEMMEL DEĞİLİZ

Gol kralı olan vatandaşı Diagne'nin performansını da değerlendiren Ndiaye, "Diagne transfer olduktan sonra 10 gol attı. Her oyuncunun pozitif ve negatif tarafları vardır. Hepimiz insanız ve hiçbir şekilde mükemmel değiliz" ifadesini kullandı.