Ndiaye: 2. ligde oynamam!
Galatasaray’da kalmak isteyen Ndiaye, Stoke City’ye rest çekti.
Galatasaray'ın başarılı ismi Badou Ndiaye, çifte şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Çok çalıştıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Lig ve kupada şampiyon olduk. Çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Kendimizi çok fazla verdik. Bütün çalışmaların karşılığını aldığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Kiralık sözleşmesi biten Badou Ndiaye, İngiltere 2. Ligi'nde (Championship) mücadele eden Stoke City'ye dönmek istemediğini kaydetti: Gelecekte ne olacağını kestiremeyiz. Kiralık olarak geldim. Stoke City haklarımı elinde bulunduruyor. Gelecekle ilgili şu an için bir şey söyleyemem. Ancak ikinci ligde oynamak istemeyeceğim kesin.
MÜKEMMEL DEĞİLİZ
Gol kralı olan vatandaşı Diagne'nin performansını da değerlendiren Ndiaye, "Diagne transfer olduktan sonra 10 gol attı. Her oyuncunun pozitif ve negatif tarafları vardır. Hepimiz insanız ve hiçbir şekilde mükemmel değiliz" ifadesini kullandı.
- 28.5.2019
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
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