Galatasaraylı Diagne'den 'kutlama' açıklaması! "Bu yüzden katılmadım"
Galatasaray'ın yıldız forveti Diagne, şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla ilgili olarak ailevi nedenlerini öne sürdü.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Diagne kutlamalara katılmamıştı. 30 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Senegalli yıldızın, Afrika Uluslar Kupası öncesi dinlenmek için izin istediği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diagne, "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı şampiyonluk kutlamalarına katılamadım. Benim için çok üzücü bir durum. Ben Galatasaray'ın bir parçası olmaktan dolayı gururluyum. Gazeteciler yanlış yazıyor. Ben Galatasaraylıyım ve burada olduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.
Galatasaray'ın şampiyonluğu kutladığı dakikalarda Diagne'nin spor arabasıyla poz vermesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.
- 27.05.2019
- Güncelleme: 27.05.2019 18:38
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Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
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Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
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Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Galatasaraylı Diagne'den 'kutlama' açıklaması! "Bu yüzden katılmadım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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