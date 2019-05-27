Galatasaraylı Diagne'den 'kutlama' açıklaması! "Bu yüzden katılmadım"
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaraylı 'den 'kutlama' açıklaması! "Bu yüzden katılmadım"

Galatasaraylı Diagne'den 'kutlama' açıklaması! "Bu yüzden katılmadım"

'ın yıldız forveti , şampiyonluk kutlamalarına katılmamasıyla ilgili olarak ailevi nedenlerini öne sürdü.

'i şampiyon tamamlayan 'da, kutlamalara katılmamıştı. 30 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Senegalli yıldızın, Afrika Uluslar Kupası öncesi dinlenmek için izin istediği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diagne, "Ne yazık ki, ciddi ailevi sebeplerden dolayı şampiyonluk kutlamalarına katılamadım. Benim için çok üzücü bir durum. Ben Galatasaray'ın bir parçası olmaktan dolayı gururluyum. Gazeteciler yanlış yazıyor. Ben Galatasaraylıyım ve burada olduğum için mutluyum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutladığı dakikalarda Diagne'nin spor arabasıyla poz vermesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti.

Fatih Terim:

  1. 27.05.2019
  2. Güncelleme: 27.05.2019 18:38
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