Fatih Terim: "Bir hayalim var neden olmasın"
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Fatih Terim, duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.
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