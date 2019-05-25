MKE Ankaragücü sezonu İzmir'de kapatacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2019
25 Mayıs 2019, Cumartesi
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sezonu 'de kapatacak

MKE Ankaragücü sezonu İzmir'de kapatacak

Başkent ekibi, ligin son maçında yarın 'ye konuk olacak

, 'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem görev alacak.

Ligde kalmayı geçen hafta Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle garantileyen başkent ekibinin 40 puanı bulunuyor.

Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi Göztepe ise haftaya 35 puanla 15. sırada girdi.

  1. 25.05.2019
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