MKE Ankaragücü sezonu İzmir'de kapatacak
Başkent ekibi, ligin son maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev alacak.
Ligde kalmayı geçen hafta Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle garantileyen başkent ekibinin 40 puanı bulunuyor.
Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi Göztepe ise haftaya 35 puanla 15. sırada girdi.
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