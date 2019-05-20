İspanyollar Feghouli'nin peşinde
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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İspanyollar 'nin peşinde

İspanyollar Feghouli'nin peşinde

AS gazetesi, ile pek çok ekibinin ilgilendiğini yazdı.

Haberde, "Sevilla ve Villarreal Cezayirli futbolcuyu yakıdan takip ediyor. için teklif yapabilirler" ifadeleri kullanıldı.

  1. 20.5.2019
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