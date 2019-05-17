Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı
17 Mayıs 2019, Cuma
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'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Galatasaray'da 15 futbolcunun ilk şampiyonluk heyecanı

Sarı-kırmızılı takım, ile Pazar günü oynayacağı maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların 15'i ilk kez 'de şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Spor Toto 'in 33. haftasında Pazar günü sahasında ile karşılaşacak , maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük çoğunluğu ilk kez lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak.

Lider Galatasaray, Süper Lig'de averajla önünde olduğu Medipol Başakşehir ile pazar günü ligin düğümünü büyük oranda çözecek maçta karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakayı kazanan takım, sezonu şampiyon olarak tamamlayacak. Beraberlik halinde ise Galatasaray son haftaya avantajlı girecek.

Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi durumda sarı-kırmızılı kulübün sezonun ikinci yarısı için bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıracak.

İLK HEYECANI YAŞAYACAKLAR

Galatasaray'da Süper Lig şampiyonluğu heyecanını ilk kez yaşayacak futbolcular şunlar:

Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, , Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, , Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

Sarı-kırmızılı takımda söz konusu 15 futbolcunun 14'ü, mücadele ettikleri ülkenin en üst seviye liginde ilk kez şampiyon olacak. Süper Lig şampiyonluğunu ilk kez yaşayacak futbolculardan Yunan Kostantinos Mitroglou, Portekiz Ligi'nde Benfica ile 2 kez lig kupasını kaldırmıştı.

EN TECRÜBELİLERİ KAPTANLAR

Galatasaray'ın kadrosundaki futbolcular arasında en fazla Süper Lig şampiyonluğunu takım kaptanları ve Muslera gördü.

Sarı-kırmızılı ekibe 2011'de transfer edilen ve takımdaki 8. sezonlarını geçiren Selçuk ve Muslera, dörder kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu futbolcuları 3, ise 2 Süper Lig şampiyonluğuyla takip etti. Martin Linnes, Younes , Mariano Filho, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, , , Yuto Nagatomo ve de birer kez Süper Lig'de mutlu sona ulaşan kadroda yer aldı.

FARKLI LİGLERDE ŞAMPİYONLUK YAŞAYANLAR

Galatasaray'ın kadrosunda yer alan futbolcuların 5'i daha önce farklı liglerle şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Fernando, Porto ile Portekiz, Mariano, Fluminense ile Brezilya, Linnes, Molde ile Norveç, Belhanda, Montpellier ile Fransa ve Dinamo Kiev ile Ukrayna'nın en üst liginde şampiyon olma başarısı gösterdi.

EMRE AKBABA VE EREN DERDİYOK "BURUK"

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba ve , şampiyonluk halinde bu sevinci buruk bir şekilde yaşayacak.

Galatasaray'ın ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba, uzun süre formasından uzak kalacak.

Sezona santrfor transferi yapamayarak başlayan sarı-kırmızılı ekipte ilk yarıda 7 gol atan ancak devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da ikinci yarıda Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen kadroda yer almadı.

  1. 17.05.2019
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