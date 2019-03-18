Genoa Sinan Gümüş'le anlaştı iddiası!

Galatasaray yönetiminin sözleşme yenileme teklifini ücreti düşük bulduğu gerekçesiyle kabul etmeyen Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor. Önümüzdeki haziran ayında serbest kalacak Sinan Gümüş'e Alman ekibi Hoffenheim'ın ardından İtalyan kulübü Genoa teklif götürdü.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Genoa'nın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı Sinan Gümüş ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, Galatasaray'ı da kısa süre içinde bilgilendirerek transferi resmiyete dökecek.





PRANDELLI - KORAY GÜNTER - PANDEV

Genoa'nın teknik direktörü Galatasaray'ın eski çalıştırıcılarından Cesare Prandelli. Serie A ekibi, Galatasaray'da forma giymiş Koray Günter ve Goran Pandev gibi isimleri de kadrosunda bulunduruyor.

FENERBAHÇE İDDİASI GÜNDEMDE

Sözleşmesi hazirandan bitecek olan Sinan Gümüş'le ilgilenen kulüplerden biri de Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş'ü transfer etmek istediği iddiaları da gündemde zaman zaman yer buluyor.

YÖNETİME RET

Galatasaray'da Sinan Gümüş için yapılan ilk görüşmede ise sonuç alınamadı. Yani sarı kırmızılı yönetim, şu anda 650 bin Euro garanti ücret alan Sinan Gümüş'e, 1 milyon Euro önerdi.

Sinan'ın teklife olumlu yanıt vermediği ortaya çıktı. Kontratı mayıs ayında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun, yıllık 1 milyon Euro'ya karşılık gelen ve TL bazında yapılan teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.

Sinan Gümüş'ün, Galatasaray'ın önerdiği bu kontrat şartlarına, "Yıllardır takımda en düşük gelir elde eden futbolcuyum. Bu formayı giydiğim müddetçe de her zaman elimden geleni yaptım ve yine yapacağım. Bu kariyerimde atacağım en önemli imzalardan biri" diyerek sunulacak kontrat şartlarının daha iyi olması gerektiğini belirttiği bildirildi.

Bu sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen Sinan Gümüş, 4 gol 2 asistle oynadı.



