Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
13 Mart 2019, Çarşamba
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’ın mart ayı divanı başladı

Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı

Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantı geçtiğimiz ay vefat eden kulüp üyeleri için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun gündem maddelerini okuması ile devam eden toplantıda Galatasaray Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri tam kadro hazır bulundu.
Divan toplantısında ayrıca eski başkanlardan Faruk Süren ile da yer aldı.

  1. 13.03.2019
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