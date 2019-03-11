Galatasaray'da Sinan Gümüş ile pazarlık

Sinan Gümüş ile yeni sözleşme için görüşmeler başladı. Teknik ekibin takımda kalmasını istediği 25 yaşındaki oyuncuya yönetim 1 milyon euro önerdi. Sinan'ın ise 1.5 milyon euro istediği öğrenildi. Gümüş'ün, "Yıllardır bu takımda en düşük ücrete ben oynuyorum. Bunun telafi edilmesi hakkım" görüşünü dile getirdiği bildirildi.



SÜREN: "BU FARK ARTIK ZOR KAPANIR"



Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren, Başakşehir ile farkın kapanmasının zor olduğunu söyledi. Süren, "Tecrübeme dayanarak söylüyorum, işimiz artık zor. Erzurum'daki puan kaybı olmasa daha olumlu düşünebilirdim. Şampiyon olmamız zorlaştı" dedi. Süren, Fenerbahçe'nin istediği 9 şampiyonluk içinse, "1959 öncesi bölgesel lig vardı. Ayrıca benim için yıldız takmak değil Avrupa'da başarı önemli" yorumu yaptı.



BALOTELLI'DEN TELEKOM ÖRNEĞİ



Marsilya'da küllerinden doğan Mario Balotelli, dünyadaki stadyum atmosferlerini değerlendirirken, "Futbolcuysanız en az bir kere San Siro'da oynamalısınız. Ama taraftar atmosferlerinden bahsedecek olursak Veledrome bunun için iyi bir örnektir. Ayrıca Napoli, Galatasaray ve Beşiktaş gibi kulüplerin statları da bu konuda dünyadaki en iyi 3-4 arasındadır" dedi.



HAGI: "ROMA BİR İMPARATORLUK"



ROMA'NIN yeni hoca adayları arasında adı geçen Hagi, "Roma'nın başına geçme konusu beni korkutuyor. Bir gün harika bir takımı çalıştırmak isterim. Roma, Avrupa'nın en iyisi olabilecek bir imparatorluk. Benim ruhumda da kazanmak var. Gelecek ne gösterecek bakacağız" dedi.