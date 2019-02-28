Aslan ucuz kurtuldu

Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçta 1. Lig temsilcisi Hatayspor'a 4-2 yenilmesine rağmen yarı finale adını yazdırdı. Rövanş maçına 2-0'lık skorun avantajıyla çıkan Galatasaray, 21. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 53. dakikasında Emre Akbaba'nın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakada 2-0 geri düşmesine rağmen mücadelesini sürdüren Hatayspor, 59 ve 72. dakikalarda Gökhan Karadeniz'in penaltılardan attığı gollerle skorda 2-2'lik beraberliği yakaladı.



Karşılaşmanın 79. dakikasında Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2 öne geçen Hatayspor, 87'de İsmail Çipe'nin büyük hatasıyla kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.



Bir gol daha bulması durumunda turu geçecek olan Hatayspor, baskısını artırmasına rağmen skor değişmedi ve maç 4-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajıyla turu geçen taraf oldu.



TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ Mİ GEÇMEDİ Mİ?

Hatay'ın Galatasaray karşısında tur için umutlanmasını sağlayan 4. gol ortalığı karıştırdı. Mücadelenin 87. dakikasında sol kanattan atağa kalkan Yasin Güreler, son çizgide meşin yuvarlağı son anda yatarak ceza sahasına çevirdi. Kaleci İsmail, üzerine gelen topu kucağından kaçırınca bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 1. yardımcı hakemi Serkan Çimen topun dışarıdan çevrildiğini belirterek autu işaret etti. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, gol kararı verdi.

VAR FAZLA MESAİ YAPTI

21. dakikada Muğdat'ın attığı golün ardından eliyle müdahale edip etmediğine bakıldı. Gol geçerli sayıldı. 58. dakikada Emre Akbaba'nın Gökhan Karadeniz'e müdahalesine bakıldı. Penaltı kararı verildi. 69. dakikada Semih'in Mirkan'a müdahalesi için VAR'dan penaltı kararı çıktı. 79. dakikada Birkan'ın attığı golde ofsayda bakıldı. Geçerli sayıldı. 84. dakikada Yasin'in vuruşunun çizgiye geçip geçmediği incelendi. 90. dakikada Onyekuru'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



DOSTLUK YEMEĞİ

Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Yemek organizasyonuna Hatay Valisi Rahmi Doğan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hatayspor Başkanı Mehmet Maden ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı.



EVİNDE BAŞARILI

Türkiye 1. Ligi'nde yer alan Hatayspor, sahasında oynadığı son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alırken hiç yenilmedi.



ELİNDEN KAÇIRDI

Muslera'nın yokluğunda kaleyi koruyan İsmail Çipe, Hatay karşısında 4 gol yerken özellikle son golde yaptığı hata ile şimşekleri üzerine çekti.

SERVİS YAPTI

Emre Taşdemir, sarıkırmızılı takımın bulduğu 2 golde de son pası veren isim oldu. Bursaspor'un uzun süreli sakatlıklar yaşaması nedeniyle yollarını ayırdığı Emre, devre arasında Galatasaray'a imza atmıştı.



ÇATILAR DOLDU

Hatay ve Galatasaray taraftarları dünkü karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Tribünler tamamen dolarken bilet bulamayanlar maçı çatılardan takip etti.



25. KEZ YOLU YARILADI

Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek bu kulvarda 25. kez yarı finale çıktı. Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce oynadığı 24 yarı finalin 22'sinde turu geçen taraf oldu.



EN ÇOK KAZANAN TAKIM

Hatay'ı eleyerek kupa yolculuğunu sürdüren Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda...

SINIFTA KALDILAR

Hatay'a götürülmeyen Muslera, Luyindama, Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Feghouli ve Diagne dünkü maçta forma giymedi. Galatasaray yedek oyunculardan oluşan bir kadro ile sahaya çıkarken sarı-kırmızılı oyuncular beklenen futbolu sergileyemedi.



YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise 1. Lig temsilcisi Boluspor'u eleyerek çeyrek finale geldi. Dün de Hatay'ı saf dışı bırakıp Yarı Finale yükseldi.



MUCİZE SONA ERDİ

Hatayspor mütevazı kadrosuna karşın kupada ses getirmeyi başardı. 5. Tur'da Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan güney ekibi, ardından da imkansızı başarıp Başakşehir'i kupa dışına itti. 1-0'ın rövanşında Süper Lig lideri Başakşehir'i 4-1 yenerek uğurlayan Hatay, Süper Lig 2.'si Galatasaray'a da aynı tarifeyi uyguladı. Ancak bu kez tur için yeterli olmadı.



İLHAN PALUT: KARAKTER KOYDUK

Hatayspor'un genç hocası İlhan Palut, Galatasaray karşısında turu kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi. Palut, "2-0 geriye düştük. Ama oyuncularım gerçekten sahaya büyük bir karakter koydu. Galatasaray gibi bir takıma karşı 4 gol attılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.