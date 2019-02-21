Galatasaray'da orta saha bilmecesi
21 Şubat 2019, Perşembe
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'da orta saha bilmecesi

Galatasaray'da orta saha bilmecesi

'da 10 kişinin ismi belli oldu; son formaya iki aday var.

Oyuncularını bu zorlu maça motive edebilmek için 2 gün önceden Lizbon'a getiren Terim, ilk 11'in 10'unu belirledi. Sakat Linnes'in yerine Mariano'yu, cezalı Fernando'nun yerine ise Donk forma giyecek. Başarılı hoca, düşüşte olan Badou Ndiaye ve konusunda ise kararsız.

BENFICA RAPORU

Teknik Direktörü Lage, maçı öncesi 3-0 kazandıkları Aves karşısında takımının bazı önemli oyuncularını dinlendirdi. Benfica'da Yuri Ribeiro, Florentino, Gedson, Corchia, Salvio ve Franco Cervi, Aves maçında yedek bekledi ya da kadroya alınmadı. Portekiz 'de oynadığı 22 maçın 17'sini kazandı, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Porto'nun bir puan gerisinde ikinci sırada… Üst üste son 6 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. u Salvio, Jardel ve Fejsa'nın sakatlıkları bulunuyor.

HAKEM RAPORU

Bugünkü maçı Ovidiu Hategan yönetecek. Rumen hakem, daha önce Türk takımlarının 3 müsabakasında görev yaptı. Galatasaray'ın maçında ilk kez düdük çalacak olan Hategen, 3 kez 'ın maçlarında sahaya çıktı.

İşte o maçlar:

Beşiktaş-Partizan: 3-0
B. Münih-Beşiktaş: 5-0
Beşiktaş-Helsinki: 2-0

HESAP ZAMANI

'da en iyi şekilde ağırlanan Portekizliler, aynı nezaketi Galatasaray'a göstermedi. Salı günü Lizbon'a giden kafilemiz, yaklaşık 1.5 saat boyunca pasaport kontrolü için bekletildi. Ayrıca hiçbir Benficalı yetkili de Galatasaray'ı karşılamaya gelmedi.

GOMES'TEN ZİYARET

'in döneminden öğrencisi Nuno Gomes, sarı-kırmızılıların kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen sohbet sonunda Terim, eski öğrencisine imzalı forma hediye etti.

FENERBAHÇE'Yİ ELEMİŞTİ

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türk takımlarıyla eşleşti ve hepsinde turu geçen taraf olmayı başardı. Portekiz ekibi, bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

  1. 21.2.2019
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