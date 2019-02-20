Galatasaray Portekiz'de!

Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Benfica maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Saat 14.00'te ise özel uçakla Lizbon'un yolunu tuttu. Galatasaray, son antrenmanını bugün TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da yapacak.



LINNES 1 AY YOK



Kasımpaşa maçında sakatlanan ve birinci derecede kısmı yırtık tespit edilen Martin Linnes'ten kötü haber geldi. Benfica kadrosuna alınmayan Norveçli futbolcunun, yapılan kontrollerin ardından 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Galatasaray'da Fernando da cezası nedeniyle Lizbon'a götürülmezken hastalığı geçen Nagatomo kafilede yer aldı.

FATİH TERİM KONUŞACAK



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu, bugün saat 20.30'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.



NDIAYE'YE DÖNÜŞ



Fatih Terim, Benfica maçının ilk 11'ini netleştirdi. İstanbul'daki maçta kötü bir oyun sergileyen Ndiaye'yi, Kasımpaşa maçında yedek soyundurarak mesaj veren Terim, kritik Benfica deplasmanında oyuncusunu yine sahaya sürecek. Nidaye ile birlikte orta sahada Donk'un forma giymesi bekleniyor.



ASLARI DİNLENDİRDİ



Benfica'nın hocası Bruno Lage, Aves'i 3-0 yendikleri maçta takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Lage, yarınki Galatasaray maçını düşünerek ilk 11'inde tam 6 futbolcusunu değiştirdi.



BEKLER DEĞİŞİYOR



Kasımpaşa deplasmanında rahatsızlığı, hafif ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Nagatomo, Benfica karşısında formasına kavuşacak. Japon oyuncu, UEFA listesinde yer almayan Emre'nin yerine görev yapacak. Ayrıca Linnes'in sakatlığı nedeniyle de Mariano kadrodaki yerini alacak.