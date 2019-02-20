Galatasaray Portekiz'de!
Galatasaray, Benfica ile oynayacağı maç için bir gün önceden Portekiz’e geldi.
Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Benfica maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Saat 14.00'te ise özel uçakla Lizbon'un yolunu tuttu. Galatasaray, son antrenmanını bugün TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da yapacak.
LINNES 1 AY YOK
Kasımpaşa maçında sakatlanan ve birinci derecede kısmı yırtık tespit edilen Martin Linnes'ten kötü haber geldi. Benfica kadrosuna alınmayan Norveçli futbolcunun, yapılan kontrollerin ardından 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Galatasaray'da Fernando da cezası nedeniyle Lizbon'a götürülmezken hastalığı geçen Nagatomo kafilede yer aldı.
FATİH TERİM KONUŞACAK
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu, bugün saat 20.30'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.
NDIAYE'YE DÖNÜŞ
Fatih Terim, Benfica maçının ilk 11'ini netleştirdi. İstanbul'daki maçta kötü bir oyun sergileyen Ndiaye'yi, Kasımpaşa maçında yedek soyundurarak mesaj veren Terim, kritik Benfica deplasmanında oyuncusunu yine sahaya sürecek. Nidaye ile birlikte orta sahada Donk'un forma giymesi bekleniyor.
ASLARI DİNLENDİRDİ
Benfica'nın hocası Bruno Lage, Aves'i 3-0 yendikleri maçta takımının önemli oyuncularını dinlendirdi. Lage, yarınki Galatasaray maçını düşünerek ilk 11'inde tam 6 futbolcusunu değiştirdi.
BEKLER DEĞİŞİYOR
Kasımpaşa deplasmanında rahatsızlığı, hafif ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Nagatomo, Benfica karşısında formasına kavuşacak. Japon oyuncu, UEFA listesinde yer almayan Emre'nin yerine görev yapacak. Ayrıca Linnes'in sakatlığı nedeniyle de Mariano kadrodaki yerini alacak.
- 20.2.2019
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Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
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Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
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Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
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