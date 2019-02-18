Asıl paşa Donk! – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Asıl paşa Donk!

Asıl paşa Donk!

Feghouli 53'te takımının 3. golünü atarken pozisyonun mimarı oldu.

Hollandalı futbolcu kendi yara sahasından attığı uzun pasta topu Feghouli ile buluşturdu ve devamında gol geldi. Öte yandan Donk, G.Saray'da ligdeki 2. asistine imza atarken, ikisini de 'ya karşı yaptı.
  1. 18.2.2019
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