Ne yaptın Marcao!

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'yı konuk eden temsilcimiz Galatasaray, rakibine 2-1 mağlup olmaktan kurtulamazken, sarı-kırmızılılarda gecenin en çok tartışılan oyuncusu yeni transfer Marcao oldu. İlk yarıda penaltıya sebebiyet veren Marcao, Benfica'nın attığı ikinci golde art arda hatalar yapınca sosyal medyada tepkilere hedef oldu. 26'da Marcao'nun topa elle müdahale ettiğini ifade eden İspanyol hakem, Benfica lehine penaltı düdüğü çaldı. Salvio penaltıyı gole çevirdi. 64. dakikada Benfica, Seferovic'in golüyle yeniden öne geçti. Marcao'nun pas hatasıyla başlayan Benfica atağı, Marcao'nun kademe hatası ile gol oldu. Brezilyalı savunmacıyı ekarte eden Haris Seferovic, karşı karşı pozisyonda topu Galatasaray ağlarına gönderdi. Bu golden sonra sosyal medyada Marcao'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Galatasaray'ın stoper oyuncusu, sarı kırmızılı taraftarların eleştiri oklarına hedef oldu. Bu eleştirilerden bazıları şöyle: "Adama şöyle iyi, böyle klas dediler; ilk Avrupa maçında yenilen iki golde de başroldeydi", "Adam uyuyor resmen, sezon sonu hemen gönderilmeli", "Turu tek başına verdi."



DÜRÜST OLAYIM, PENALTI DEĞİLDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, penaltı kararının kesinlikle doğru olmadığını söyledi. Brezilyalı oyuncu, "Penaltının içindeydim ve bu zamana kadar dürüst oldum. Kesinlikle penaltı değildi. Geçti artık, kararı değiştiremeyiz ama bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki penaltı değildi" dedi. Hatalar yaptıklarını söyleyen sambacı, "Dürüst olmak gerekirse çok hatalarımız oldu. Bu seviyeler, bu hataları kaldırmıyor, bu hataları yapmamanız gerekiyor" diye konuştu.