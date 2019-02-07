Onyekuru'dan Diagne övgüsü!
07 Şubat 2019, Perşembe
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Onyekuru'dan Diagne övgüsü!

Onyekuru'dan Diagne övgüsü!

Henry Onyekuru, AOL Football sitesine yeni transfer ’yi değerlendirdi.

Nijeryalı futbolcu "Yeni transferler bize çok yardımcı olacak. Özellikle ligde çok sayıda gol atan Diagne'yi almak büyük bir başarı. Takımın hücum seviyesini mutlaka artıracaktır. Çok güçlü ve golcü bir futbolcu. Onunla birlikte çok daha tehlikeli bir takım haline geleceğiz. Rakip savunmaların işi artık çok zor olacak" dedi.

YAREMCHUK KARARSIZLIĞI

Ukraynalı TV yorumcusu Igor Tsyganyk, 'ın transferin son gününe kadar Yaremchuk ile ilgilendiğini duyurdu. Tsyganyk "Galatasaray, Gent'ten Yaremchuk ile anlaşmıştı. Ancak ne olduysa son anda Mitroglou'nda karar kıldılar" diye konuştu. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Gent formasıyla 9 gol, 3 asistle oynuyor. 2017'de 'den 2 milyon euro'ya transfer edilmişti.

GOL ŞOV YAPIYOR

Cimbom'un yeni transferi idmanların en hırslı isimlerinden biri. Kongolü forvet oyuncusunun performansı teknik heyeti de bir hayli memnun ediyor. Dünkü Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte cezasını dolduran başarılı forvet, maçıyla birlikte sahalara dönecek.


'LUYİNDAMA ÇOK GÜÇLÜ

Cimbom'un yeni stoperi Christian Luyindama'ya 'dan övgü geldi. Kamerunlu oyuncu "Luyindama'yı sadece internetteki maç özetlerinden izledim. Tanıyanlara sordum. Çok iyi oyuncu olduğunu söylüyorlar. Çok güçlü görünüyor. Zaten Galatasaray her zaman iyi futbolcularla oynar. Başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

YUNUS'TAN DEĞİŞİKLİK

Aslan'ın genç yıldızı Yunus Akgün devrede Anderlecht'e transfer olacaktı. Galatasaray, ekibiyle 3.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 pay karşılığında anlaşmıştı. Ancak futbolcunun menajeri Mike Stevic 1 milyon euro komisyon isteyince transfer yatmıştı. Yunus, Stevic ile yollarını ayırıp Hasan Anıl Eken ile anlaştı.

'RODRIGUES ÇOK İSTEKLİ'

Devre arasında Cimbom'dan ayrılıp Al-İttihad'ın yolunu tutan Garry Rodrigues kısa sürede teknik direktör 'in de gözüne girdi. Hırvat çalıştırıcı "Kadromuzu güçlendirdik ve çok önemli isimlerle takviye ettik. Galatasaray'dan gelen Rodrigues çok istekli. Skora da katkı yapacak" dedi.

  1. 7.2.2019
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