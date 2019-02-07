Galatasaray Türkiye'nin en iyisi oldu
07 Şubat 2019, Perşembe
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'nin en iyisi oldu

Galatasaray Türkiye'nin en iyisi oldu

Sarı-kırmızılılar ocak, etkileşiminde ’nin en iyisi oldu. Dünyada ise 5. basamakta.

taraftarı ocak ayında kulübün sayfasını sık sık ziyaret etti.

Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ayda toplamda 43 milyon defa resmi İnstagram hesabında etkileşimde bulundu. Türk kulüpleri arasında ilk sırayı alan sarı-kırmızılıları 20.9 milyon euro'luk etkileşimle takip ediyor. ise 15.1 milyon etkileşimle 3. basamakta yer alıyor.

Cimbom, aldığı etkileşimle tüm dünyada da 5. sırada. M. United'ın ilk sırayı kaptığı listede ikinci, ise üçüncü basamakta.

Galatasaray; Chelsea, , , Milan gibi devleri geride bıraktı.

Sarı- kırmızılı kulüp yoğun ilgi sebebiyle İnstagram hesabını sık sık kullanarak etkileşim sayısını artırıyor.

  1. 7.2.2019
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