Galatasaray Türkiye'nin en iyisi oldu

Galatasaray taraftarı ocak ayında kulübün Instagram sayfasını sık sık ziyaret etti.



Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ayda toplamda 43 milyon defa resmi İnstagram hesabında etkileşimde bulundu. Türk kulüpleri arasında ilk sırayı alan sarı-kırmızılıları 20.9 milyon euro'luk etkileşimle Fenerbahçe takip ediyor. Beşiktaş ise 15.1 milyon etkileşimle 3. basamakta yer alıyor.



Cimbom, aldığı etkileşimle tüm dünyada da 5. sırada. M. United'ın ilk sırayı kaptığı listede Barcelona ikinci, Juventus ise üçüncü basamakta.



Galatasaray; Chelsea, Real Madrid, PSG, Milan gibi devleri geride bıraktı.



Sarı- kırmızılı kulüp yoğun ilgi sebebiyle İnstagram hesabını sık sık kullanarak etkileşim sayısını artırıyor.