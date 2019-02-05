Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi

Cimbom'a büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba, ilk yarının 7. haftasında oynanan BB Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Sol ayak baş parmağında kırık olan futbolcu aylardır takımdan uzaktı. Devre arasında çalışmalara başlayan 26 yaşındaki oyuncu dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.



MARIANO'DA ZORLANMA



Emre Akbaba'nın dönüşü sarı-kırmızılı camiayı memnun etti. Başarılı futbolcunun uzun süreli sakatlığının ardından kısa bölümlerde oynatılacağı öğrenildi. Bu arada Alanya maçında sakatlanıp çıkan Mariano Filho'nun sağ arka adalesinde darbeye bağlı zorlanma ve kanama tespit edildi. Brezilyalı sağ bekin tedavisine hemen başlandı.



HOŞ GELDİN NAGATOMO



Asya Kupası nedeniyle Japonya Milli Takımı'nda yer alan Yuto Nagatomo, İstanbul'a döndü. Tecrübeli sol bek dün ilk defa takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim de yolunu gözlediği oyuncusunu "Hoş geldin" diyerek karşıladı. Nagatomo'nun yarınki Hatayspor maçında 11'de olması bekleniyor. Terim oyuncusunun son durumunu bu karşılaşmada gözleyecek.



BİLETLER ÇIKTI



Cimbom'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynayacağı ilk maçın biletleri satışa çıktı. Turun Türk Telekom Stadı'ndaki ilk ayağında en ucuz biletler 40 TL. En pahalı bilet ise 300 TL. Galatasaray yönetimi, taraftarı bu önemli mücadelede takımı desteklemek için stada çağırdı. Fatih Terim'in yeni transferleri oynatması bekleniyor.



GENÇLER KAYIP



Galatasaray'ın Badou Ndiaye'yi transfer ederken Osmanlıspor'a gönderdiği Ali Ülgen ve Barış Zeren forma bulamıyor. Ali, 1-0 kaybedilen Eskişehir maçında forma giydi. Barış ise 2 kez maç kadrosuna alınmasına rağmen oyuna girmedi. İki futbolcunun Osmanlıspor'dan ayrılıp düzenli forma giymek istiyor.