İmzasını attı! – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

İmzasını attı!

İmzasını attı!

tarihinde ’dan ilk defa puan koparttı. Ayrıca üst üste 6 maçta yenilgi görmeyerek yönetiminde en iyi serisine imza attı.

Aytemiz , yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Güçlü rakibi karşısında baştan sonra üstün bir futbol sergileyen Güney ekibi, Djalma ile öne de geçmeyi başardı ama üstünlüğünü koruyamadı. Maç 1-1 sona ererken Alanyaspor tarihinde ilk kez güçlü rakibinden puan aldı. Daha önce oynanan 5 maçı da kaybetmişti. 'de oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Alanyaspor, yenilmezliğini 6 maça çıkarttı ve şimdiye kadar ki en başarılı performansını ortaya koydu. Öte yandan konuk Galatasaray'ın ise deplasmanlardaki puan kaybı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 16 puan kaybetti. Yalnızca 4 maçtan galibiyet alan Cimbom, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü, , ve 'yi yenebildi. Djalma'nin golünden sonra dönüş yapamayan Galatasaray, ligde ilk yarısını geride tamamladığı son 16 maçın 13'ünü kaybetti.

  1. 3.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmzasını attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN