İmzasını attı!

Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıkışını sürdürüyor. Güçlü rakibi Galatasaray karşısında baştan sonra üstün bir futbol sergileyen Güney ekibi, Djalma ile öne de geçmeyi başardı ama üstünlüğünü koruyamadı. Maç 1-1 sona ererken Alanyaspor tarihinde ilk kez güçlü rakibinden puan aldı. Daha önce oynanan 5 maçı da kaybetmişti. Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Alanyaspor, yenilmezliğini 6 maça çıkarttı ve şimdiye kadar ki en başarılı performansını ortaya koydu. Öte yandan konuk Galatasaray'ın ise deplasmanlardaki puan kaybı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta 16 puan kaybetti. Yalnızca 4 maçtan galibiyet alan Cimbom, bu süreçte 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü, Antalyaspor, Kayserispor ve Göztepe'yi yenebildi. Djalma'nin golünden sonra dönüş yapamayan Galatasaray, ligde ilk yarısını geride tamamladığı son 16 maçın 13'ünü kaybetti.