Galatasaray'da Muslera ve Marcao yok
22 Ocak 2019, Salı
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'da Muslera ve Marcao yok

Galatasaray'da Muslera ve Marcao yok

Kupa maçı kadrosuna Güney Amerikalı iki yıldız alınmadı.

'ın ile oynayacağı kupa maçına götüreceği isimler belirlendi. Teknik direktör , geçen hafta ertelenen karşılaşmada olduğu gibi 'yı yine kafileye dahil etmedi. Uruguaylı kaleci, 'de deplasmanda oynanacak karşılaşmasına saklanacak. Transfer olduktan sonra Ankaragücü maçında başarılı bir performans gösteren Marcao da Bolu'ya götürülmeyecek. Stoper Marcao'ya İstanbul'da çalışmalarına devam etmesi için program verildi.


İMZALAR TAMAM DİVAN TOPLANIYOR

Galatasaray'da 33 üyesi yazılı talepte bulunmuş ve Türkiye Bankalar Birliği ile TFF'nin futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme istemişti. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu duyurdu. Divan, 28 Ocak'ta statta bu gündemle toplanacak.


GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı kafile geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de Bolu'da şampiyon gibi karşılandı. Bolu ve çevre illerde yaşayan taraftarlar, Galatasaray kafilesini meşalelerle karşıladı. Fatih Terim ve öğrencilerine sevgi gösterilerinde bulundular.

BOLUSPOR'DA KARAFIRTINALAR GİTTİ

Aslan'ın bugün kupadaki rakibi Boluspor'da teknik direktör ile yollar ayrıldı. Kulüp binasında başkan Necip Çarıkçı ile bir araya gelen Sait Karafırtınalar sözleşmenin karşılıklı fesih işlemini gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, Boluspor'a başarılar diledi.

LINNES GARANTİLEDİ

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ve Emre Taşdemir gibi iki sol beki olmasına rağmen A.Gücü'ne karşı sağ ayaklı Martin Linnes'i kullanmıştı. Sol bekteki performansıyla alkış alan Norveçli futbolcu formayı garantiledi. Asya Kupası'ndaki Yuto Nagatomo dönene kadar Linnes oynayacak.

  1. 22.1.2019
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