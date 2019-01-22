Galatasaray'da Muslera ve Marcao yok

Galatasaray'ın Boluspor ile oynayacağı kupa maçına götüreceği isimler belirlendi. Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta ertelenen karşılaşmada olduğu gibi Fernando Muslera'yı yine kafileye dahil etmedi. Uruguaylı kaleci, Süper Lig'de deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasına saklanacak. Transfer olduktan sonra Ankaragücü maçında başarılı bir performans gösteren Marcao da Bolu'ya götürülmeyecek. Stoper Marcao'ya İstanbul'da çalışmalarına devam etmesi için program verildi.



İMZALAR TAMAM DİVAN TOPLANIYOR



Galatasaray'da 33 Divan Kurulu üyesi yazılı talepte bulunmuş ve Türkiye Bankalar Birliği ile TFF'nin futbol kulüplerinin borç yapılandırmasına ilişkin ortak çalışması hakkında bilgilendirme istemişti. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu duyurdu. Divan, 28 Ocak'ta statta bu gündemle toplanacak.



GÖRKEMLİ KARŞILAMA



Sarı-kırmızılı kafile geçtiğimiz hafta olduğu gibi dün de Bolu'da şampiyon gibi karşılandı. Bolu ve çevre illerde yaşayan taraftarlar, Galatasaray kafilesini meşalelerle karşıladı. Fatih Terim ve öğrencilerine sevgi gösterilerinde bulundular.



BOLUSPOR'DA KARAFIRTINALAR GİTTİ



Aslan'ın bugün kupadaki rakibi Boluspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollar ayrıldı. Kulüp binasında başkan Necip Çarıkçı ile bir araya gelen Sait Karafırtınalar sözleşmenin karşılıklı fesih işlemini gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, Boluspor'a başarılar diledi.



LINNES GARANTİLEDİ



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir gibi iki sol beki olmasına rağmen A.Gücü'ne karşı sağ ayaklı Martin Linnes'i kullanmıştı. Sol bekteki performansıyla alkış alan Norveçli futbolcu formayı garantiledi. Asya Kupası'ndaki Yuto Nagatomo dönene kadar Linnes oynayacak.