Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?

Forvet transferi konusunda çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın ikinci isim için listesi kabarık... Listesinde birden fazla aday bulunan sarı kırmızılı ekibin öncelik olarak Benjamin Tetteh ile temasa geçtiği öğrenildi.

Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi.



İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER...