Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
21 Ocak 2019, Pazartesi
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'da 2. forvet kim olacak?

Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?

'da forvet çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferinde ön plana çıkan 4 isimle ilgili önemli gelişmeler var. Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan sarı kırmızlı ekip, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi. İşte Aslan'ın listesinde bulunan isimler...

Forvet transferi konusunda çalışmalarına hız veren 'ın ikinci isim için listesi kabarık... Listesinde birden fazla aday bulunan sarı kırmızılı ekibin öncelik olarak Benjamin Tetteh ile temasa geçtiği öğrenildi.

Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi.

İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER...

  1. 21.1.2019
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