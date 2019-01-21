Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Galatasaray'da forvet çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferinde ön plana çıkan 4 isimle ilgili önemli gelişmeler var. Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan sarı kırmızlı ekip, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi. İşte Aslan'ın listesinde bulunan isimler...
Forvet transferi konusunda çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın ikinci isim için listesi kabarık... Listesinde birden fazla aday bulunan sarı kırmızılı ekibin öncelik olarak Benjamin Tetteh ile temasa geçtiği öğrenildi.
Alan Carvalho ile anlaşan ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, 2. forvet için çalışmalarına hız verdi.
İŞTE ASLAN'IN LİSTESİNDE BULUNAN İSİMLER...
- 21.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Galatasaray'da 2. forvet kim olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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