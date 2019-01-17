Ve Ozan Kabak imzayı attı! Sözleşme süresi...
17 Ocak 2019, Perşembe
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Ve imzayı attı! süresi...

Ve Ozan Kabak imzayı attı! Sözleşme süresi...

, için Almanya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Alman temsilcisiyle 5.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Detaylar geliyor...
  1. 17.1.2019 16:53
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