Bir sürpriz yaşanabilir – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Bir sürpriz yaşanabilir

Bir sürpriz yaşanabilir
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın kiralama teklifi yaptığı Ekambi konusunda beklemeye geçildi. İspanyol ekibinin 18 milyon euro verdiği Kamerunlu golcüden kolay kolay vazgeçmeyeceği iddia edilirken, 6 aylığına kiralama konusunda bir sürprizin yaşanabileceği de gelen bilgiler arasında...
  1. 14.1.2019
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