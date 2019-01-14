Bir sürpriz yaşanabilir

Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın kiralama teklifi yaptığı Ekambi konusunda beklemeye geçildi. İspanyol ekibinin 18 milyon euro verdiği Kamerunlu golcüden kolay kolay vazgeçmeyeceği iddia edilirken, 6 aylığına kiralama konusunda bir sürprizin yaşanabileceği de gelen bilgiler arasında...