Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Leipzig maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, takımlarından Leipzig'le bugün hazırlık maçı oynayacak. Peki Galatasaray'ın bu ilk ciddi hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Detaylar fotomac.com.tr'de...

'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için dün Almanya'ya gitti.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Leipzig - maçının herhangi bir kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.

  1. 11.1.2019 10:50
  2. Güncelleme: 12.1.2019 07:50
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