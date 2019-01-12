Leipzig Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, maç için dün Almanya'ya gitti.

Almanya'nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena'da yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak. Leipzig - Galatasaray maçının herhangi bir kanaldan canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli olmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 2017-2018 sezonu öncesi Armindo Bruma'yı Lepizig'e satışıyla ilgili anlaşmada, iki takımın özel bir maç oynaması maddesi de yer almıştı.