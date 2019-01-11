Galatasaray'a transferde şok!

Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla elinde forvet pozisyonunda oynayabilen bir tek Muğdat kalan Galatasaray'a, İngiltere'den şok bir haber geldi...

11 Ocak 2019 Cuma, 10:00:04 Güncelleme: 10:25:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





