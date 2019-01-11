Galatasaraya transferde şok! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'a transferde şok!
Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla elinde forvet pozisyonunda oynayabilen bir tek Muğdat kalan Galatasaray'a, İngiltere'den şok bir haber geldi...
11 Ocak 2019 Cuma, 10:00:04
Güncelleme: 10:25:39
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadrosunu iki forvetle güçlendirmek istiyor.
Transferdeki en güçlü adaylar ise Michy Batshuayi ve Alan Carvalho...
Dün Batshuayi transferinde Galatasaraylıları mutlu eden bir gelişme yaşanmıştı.
Valencia, performansından memnun kalmadıkları Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshedeceklerini açıkladı.