Galatasaraya transferde şok! - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'a transferde şok!

Eren Derdiyok'un da kadro dışı bırakılmasıyla elinde forvet pozisyonunda oynayabilen bir tek Muğdat kalan Galatasaray'a, İngiltere'den şok bir haber geldi...
11 Ocak 2019 Cuma, 10:00:04 Güncelleme: 10:25:39
Galatasaraya transferde şok!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraya transferde şok!

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kadrosunu iki forvetle güçlendirmek istiyor.

Galatasaraya transferde şok!

Transferdeki en güçlü adaylar ise Michy Batshuayi ve Alan Carvalho...

Galatasaraya transferde şok!

Dün Batshuayi transferinde Galatasaraylıları mutlu eden bir gelişme yaşanmıştı.

Galatasaraya transferde şok!

Valencia, performansından memnun kalmadıkları Batshuayi'nin kiralık sözleşmesini feshedeceklerini açıkladı.

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