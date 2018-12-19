Galatasaray'dan sosyal sorumluluk projesi
19 Aralık 2018, Çarşamba
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'dan sosyal sorumluluk projesi

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan sosyal sorumluluk projesi

'nde pazar günü oynanacak -Fenerbahçe Beko maçı öncesi, köy okullarındaki çocuklar için stantlarında atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.

Kulübü, 'nde 23 Aralık Pazar günü sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı derbi maçta, "" kampanyasına destek için organizasyon düzenleyecek.

Kulübün açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.15'te başlayacak derbi öncesi, stantlarında, köy okullarındaki çocuklar için 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.

Taraftarlar satın aldıkları ürünleri maç sonunda sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler de "" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

  1. 19.12.2018 19:18
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