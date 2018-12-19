Galatasaray'dan sosyal sorumluluk projesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı öncesi, köy okullarındaki çocuklar için GS Store stantlarında atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.
Galatasaray Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23 Aralık Pazar günü sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı derbi maçta, "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına destek için organizasyon düzenleyecek.
Kulübün açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.15'te başlayacak derbi öncesi, GS Store stantlarında, köy okullarındaki çocuklar için 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.
Taraftarlar satın aldıkları ürünleri maç sonunda sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler de "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.
- 19.12.2018 19:18
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi bir kadro kalede defolup giden ESTEBAN ' ın olmaması ayrı bir avantaj ?
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