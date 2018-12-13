Penaltılar Galatasaray'ı yaktı!
13 Aralık 2018, Perşembe
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Penaltılar 'ı yaktı!

Penaltılar <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'ı yaktı!

’ın bu sezon canını cezalar kadar aleyhine çalınan penaltılar da yaktı. 15 puan uçtu.

Aslan'ın kalesine bu sezon penaltı bombardımanına tutuluyor. Hakemler, ligde ve Avrupa'da aleyhine 8 penaltı çaldı. Cimbom, ile beraber en fazla penaltı golü yiyen (7) takım. "Penaltılarla 15 puan verdik. Penaltıyla puan alamıyoruz, hep kaybediyoruz" demişti. 'in 8 puan gerisine düştü.

FEGHOULİ BOLT GİBİ

'ın Porto maçında 89. dakikada , ile Muğdat'ı değiştirdi. Cezayirli yıldız 100 metre dünya şampiyonu gibi bir depar atarak kenara geldi. Bu tavrı camiadan alkışı aldı.

'Avrupa Fatihi' lakabıyla tanınan Aslan son 5 sezonda Avrupa Kupaları'nda çıktığı 22 maçın 2'sini kazanabildi.

EVİNDE KAYBOLDU

Cimbom, 28 Eylül'de Erzurumu yendiğinden beri evinde 3 puana hasret. O tarihten bu yana ligde ve Devler Ligi'nde çıktığı Bursa, , F.Bahçe, Konya, Rize ile Porto maçlarını kazanamadı. Porto'ya yenildi, diğerleri berabere bitti.

TARAFTARINIZ MUHTEŞEM

Porto, TT Stadı'nda 'ı mağlup etti. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun aklı sarı-kırmızılı tribünlerde kaldı. Başarılı çalıştırıcı "İnanılmaz bir taraftar grubuna karşı oynadık. Bir an olsun susmadılar. 2 farklı yenik duruma düştüğünüzde bile kulakları sağır edici bir tezahürat vardı" dedi.

  1. 13.12.2018
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