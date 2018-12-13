Aslan'ın kalesine bu sezon penaltı bombardımanına tutuluyor. Hakemler, ligde ve Avrupa'da Galatasaray aleyhine 8 penaltı çaldı. Cimbom, PSG ile beraber en fazla penaltı golü yiyen (7) takım. Fatih Terim "Penaltılarla 15 puan verdik. Penaltıyla puan alamıyoruz, hep kaybediyoruz" demişti. Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü.



FEGHOULİ BOLT GİBİ



Galatasaray'ın Porto maçında 89. dakikada Fatih Terim, Feghouli ile Muğdat'ı değiştirdi. Cezayirli yıldız 100 metre dünya şampiyonu Usain Bolt gibi bir depar atarak kenara geldi. Bu tavrı camiadan alkışı aldı.



'Avrupa Fatihi' lakabıyla tanınan Aslan son 5 sezonda Avrupa Kupaları'nda çıktığı 22 maçın 2'sini kazanabildi.



EVİNDE KAYBOLDU



Cimbom, 28 Eylül'de Erzurumu yendiğinden beri evinde 3 puana hasret. O tarihten bu yana ligde ve Devler Ligi'nde çıktığı Bursa, Schalke, F.Bahçe, Konya, Rize ile Porto maçlarını kazanamadı. Porto'ya yenildi, diğerleri berabere bitti.



TARAFTARINIZ MUHTEŞEM



Porto, TT Stadı'nda Galatasaray'ı mağlup etti. Teknik direktör Sergio Conceiçao'nun aklı sarı-kırmızılı tribünlerde kaldı. Başarılı çalıştırıcı "İnanılmaz bir taraftar grubuna karşı oynadık. Bir an olsun susmadılar. 2 farklı yenik duruma düştüğünüzde bile kulakları sağır edici bir tezahürat vardı" dedi.