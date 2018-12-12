Özledigimiz tablo

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçından sonra düzenlenen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi'nde devam edemedik. Adalet doğrudur. Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da yenemiyorsak, UEFA'ya gideceğiz. Kaybettiğimiz için mutsuzum, UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum. İki kez gelip 3 gol attılar. Bizim istediğimiz G.Saray, 2-1'den 3-2'den sonraki G.Saray. 3-3 olsaydı, 5-3 olurdu, emin olun. Porto'ya bunu yapmak kolay değil." "Mağlubiyetten sonra pek memnun olmam ama taraftarlar, bütünleşme falan bize güzel ışık verdi. Bakalım UEFA'da ne olacak. Bu sene UEFA'da olmamız daha doğru bir adalet. Bu tabloyu özlemişiz. Sanki Real Madrid maçı gibiydi. Takımın bundan kötü performans sergilemesini istemiyorum." "ŞAMPIYONLAR Ligi'nde yokuz ama Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Ligde de 19 maç var. Kupamız var. "Keşke son 5 maçımızda da neler olduğunu sıralasaydınız. Nasıl kaybetmişiz? G.Saray'ın vazgeçme huyu yok. Son şampiyonuz. Bu gibi yerlerden çok geçtik. Şu ana kadar başarısız bir tablo var."



DEĞİŞMESİ GEREKİYOR!

Transferle ilgili de konuşan Terim, "Sadece santrafor peşinde değiliz. Zaman zaman bu mesajı verdim. Bazı mevkilerinde değişmesi veya takviye yapılması gereken çok şey var. Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Ancak bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Kadromuzda eksikler var. Devre arası takviyeler olacak. Ocak ve Temmuz'da alacağımız oyuncu sayısı yüksek olabilir. Transfer görüşmeleri yapıyoruz. Yaşlı değil, genç oyuncular istiyoruz. Mevcut ekonomik şartlarda bir şeyler yapacağız. Çok derin bir kadro yapacağız" diye konuştu. Melo ve Sneijder ile ilgili de konuşan Terim, "İkisinin de Galatasaray'da hizmetleri olmuştur, ilişkilerimiz de devam ediyor. Eğer gelmeleri gereken bir ortam olurs, gelirler" dedi.



PENALTILARLA 15-16 T PUAN KAYBETTİK

Kaçan gollerin sebebi sorulan başarılı hoca, "Vuruş tekniği diye bir şey var. Bunun dışında psikoloji olabilir. Biz penaltılardan 15-16 puan verdik, penaltıyla puan alamıyoruz. Bugünden tek kar kalan şey oyun. Oyunun kontrolünün bizde olması önemliydi. Sağlı, sollu, merkezden, uzun pas, kısa pas gibi aklınıza gelecek her şeyi yaptık. Bunu diğer maçlarda oynayabilseydik, gruptan biz çıkardık. Sakatlık ve cezalılar yüzünden maalesef aynı 11'i iki kez sahaya süremedik. Bizde rotasyon mecburi oldu. İstemesek de yapmak zorundayız" ifadesini kullandı.



TERİM'DEN İNCİLER



Öyle bir şey olamaz

Gomis ilgili soruya iyi baktığınız zaman hiçbir şey söylemedim. Biri idari, biri ekonomik iki ayağı var. Sanki başkan ve yönetimle, Abdurrahim Albayrak'la problem varmış gibi yanıstıldı. Hele benim Abdurrahim ile hiçbir şey olmaz. Aracıya gerek yok, ben direkt söylerim.



Golcü olmaya gerek yok

Kaçan gollerle ilgili "Biz öyle goller kaçırıyoruz ki, kaçan golleri atmak için önemli bir golcü olmaya da gerek yok" yorumunu yapan Terim, "Net şekilde bazı arkadaşlarla yollarımızı ayırmak istiyoruz" diyerek Eren'in gönderilebileceğini ima etti.



Erken gelirse iyi olur

Kulüp televizyonuna röportaj verebileceğini kaydeden Terim, sözlerini şöyle noktaladı: "Transferler bir an önce gelirse, devre arası da iyi geçer. Herkes değişikliklere hazır olsun. Yakın bir gelecekte kulübün kanalına çıkıp, tüm sorularına açık şekilde bir röportaj yapabiliriz."



Melo gelmeye hazır

Terim'in Melo ve Sneijder sözleri heyecan yaratırken, Brezilyalı yıldızdan haber geldi. Melo'nun menajeri Cornacini, Fox Sports'a, "Melo benden bilgi almamı istedi" derken, Melo'nun bu hareketi, "şimdiden gelmeye hazır" şeklinde yorumlandı.