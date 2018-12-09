Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan Galatasaray için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçika basını, sarı-kırmızılıların Standard Liege forması giyen Christian Luyindama için temaslara başladığını yazdı. Cimbom'un scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.91'lik stoperin alınması konusunda yönetime rapor verdiği ileri sürülürken, Belçika ekibinin ise bu oyuncunun bonservis bedelini yüksek tuttuğu belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ifade edilirken, henüz somut bir adım da atılmadığı ortaya çıktı. Brezilyalı Maicon ile ocak ayında yollarını ayırabileceği iddia edilen Aslan'ın, 24 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olacağı kaydedildi. 3. yılına girdiği Standard Liege ile bu sezon 24 resmi karşılaşmada forma giyen Kongolu futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takım savumasının vazgeçilmez ismi olan Luyindama, ligdeki 15 maçta 5 kez de sarı kart gördü.

GOLCÜLERİN KABUSU

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Güçlü fiziği ile dikkat çeken Christian Luyindama, rakip forvetlerin kabusu... Sert ve agresif futboluyla dikkat çeken Kongolu oyuncu, hava toplarında rakiplerine fırsat vermiyor. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra duran toplarda hücum organizasyonlarına da katılan 24 yaşındaki futbolcu, teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor.

İNGILIZLER'DEN WELBECK IDDIASI



İngiltere'de yayın yapan Mirror'ın dünkü iddiası da geniş yankı uyandırdı. İngilizler'in haberinde Arsenal'in sezon sezonunda sözleşme yenilemeyeceği Danny Welbeck ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. Lizbon ile oynanan Avrupa Ligi maçında ayak bileğinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon sarı-kırmızılılara imza atabileceği ileri sürüldü.



