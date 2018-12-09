Aslan'a kule stoper!
09 Aralık 2018, Pazar
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Aslan'a kule stoper!

Aslan'a kule stoper!

Cimbom için flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, G.Saray’ın S.Liege forması giyen 1.91’lik Luyindama’ya kanca attığını yazdı.

Ara transfer dönemi öncesi birçok ismi gündemine alan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. basını, sarı-kırmızılıların forması giyen için temaslara başladığını yazdı. Cimbom'un scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.91'lik stoperin alınması konusunda yönetime rapor verdiği ileri sürülürken, ekibinin ise bu oyuncunun bonservis bedelini yüksek tuttuğu belirtildi. İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı ifade edilirken, henüz somut bir adım da atılmadığı ortaya çıktı. Brezilyalı Maicon ile ocak ayında yollarını ayırabileceği iddia edilen Aslan'ın, 24 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olacağı kaydedildi. 3. yılına girdiği ile bu sezon 24 resmi karşılaşmada forma giyen Kongolu futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Takım savumasının vazgeçilmez ismi olan Luyindama, ligdeki 15 maçta 5 kez de sarı kart gördü.

GOLCÜLERİN KABUSU
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Güçlü fiziği ile dikkat çeken , rakip forvetlerin kabusu... Sert ve agresif futboluyla dikkat çeken Kongolu oyuncu, hava toplarında rakiplerine fırsat vermiyor. Savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra duran toplarda hücum organizasyonlarına da katılan 24 yaşındaki futbolcu, teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor.

İNGILIZLER'DEN WELBECK IDDIASI

'de yayın yapan Mirror'ın dünkü iddiası da geniş yankı uyandırdı. İngilizler'in haberinde 'in sezon sezonunda sözleşme yenilemeyeceği Danny Welbeck ile 'ın ilgilendiği iddia edildi. Lizbon ile oynanan Avrupa Ligi maçında ayak bileğinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon sarı-kırmızılılara imza atabileceği ileri sürüldü.

  1. 9.12.2018
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