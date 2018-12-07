Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor
07 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto 'in 15. haftasında yarın ile karşılaşacak.

, Spor Toto 'in 15. hafta maçında yarın 'u konuk edecek.

Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek.

Süper Lig'de 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya averajla dördüncü sırada girdi. Ligde yaptığı maçların sadece birini kazanabilen, 7'sinden beraberlik, 6'sından da yenilgiyle ayrılan Çaykur Rizespor ise 10 puanla son sırada bulunuyor.

CEZALI VE SAKATLAR
Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör , yardımcı antrenör ve futbolcular , , ve Reges maçta görev yapamayacak.

Ligin 11. haftasında ile oynanan derbide yaşanan olaylar sonrasında 5 maç men cezası alan futbolculardan Badou Ndiaye, Çaykur Rizespor müsabakasında cezasını tamamlayacak.

ile ligin 13. haftasında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maçtan men edilen Serdar Aziz'in cezası da bu karşılaşmada sona erecek.

Futbolculardan Fernando ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda bulunmayacak.

OZAN KABAK CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde Ozan Kabak, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Genç futbolcu, yarınki maçta sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki müsabakasında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında sadece bir galibiyet elde edebildi.

Bu dönemde Kayserispor maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı, Evkur ve Beşiktaş'a mağlup oldu.

SAHASINDA 26 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 26 lig maçının 22'sini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

  1. 7.12.2018 10:40
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:48
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