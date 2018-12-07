Galatasarayda rota Eliaquim Mangala! - Galeri - Fotomaç
07 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Galatasaray'da rota Eliaquim Mangala!

Forvet transferinin yanı sıra stoper takviyesi de yapacak olan Galatasaray'da gündeme Eliaquim Mangala geldi.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:57:35 Güncelleme: 10:00:47
Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

Devre arasında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 2 golcü 1 stoper takviyesi yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

Şartların oluşması durumunda ise orta sahaya da bir transfer yapılması gündemde. Akşam'ın haberine göre; Transfer bütçesi de takımdan gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile karşılaşanacak.

Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

Galatasaray'ın stoper listesinin ilk sırasında Manchester City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala bulunuyor.

Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

GÖNDERMEYE SICAK BAKIYORLAR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de önceliğini transfere vermiş durumda. Başkan Cengiz, Fatih Terim'in istediğini yerine getirmek için tüm imkanları seferber ediyor.

Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

Mustafa Cengiz, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek City yetkilileri masaya oturacak. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN