Galatasarayda rota Eliaquim Mangala!

Forvet transferinin yanı sıra stoper takviyesi de yapacak olan Galatasaray'da gündeme Eliaquim Mangala geldi.
7 Aralık 2018 Cuma, 09:57:35
Güncelleme: 10:00:47
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Devre arasında kadroda büyük bir değişikliğe gidecek olan Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 2 golcü 1 stoper takviyesi yapacak.
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Şartların oluşması durumunda ise orta sahaya da bir transfer yapılması gündemde. Akşam'ın haberine göre; Transfer bütçesi de takımdan gönderilecek isimlerden gelecek sıcak para ile karşılaşanacak.
Galatasaray'ın stoper listesinin ilk sırasında Manchester City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala bulunuyor.
GÖNDERMEYE SICAK BAKIYORLAR Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de önceliğini transfere vermiş durumda. Başkan Cengiz, Fatih Terim'in istediğini yerine getirmek için tüm imkanları seferber ediyor.
Mustafa Cengiz, önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek City yetkilileri masaya oturacak. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.