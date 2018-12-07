Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde
Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçı kazanması durumunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu kulvarda 200. galibiyetini elde edecek.
Spor Toto Süper Lig'e yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.
Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.
TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK
Fatih Terim, cezası nedeniyle yarınki müsabakada takımının başında bulunamayacak.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.
GALATASARAY'IN TERİM İLE LİG KARNESİ
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde ligde gösterdiği performans şöyle:
|Sezon
|0
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1996-1997
|34
|25
|7
|2
|90
|30
|82
|1997-1998
|34
|23
|6
|5
|86
|43
|75
|1998-1999
|34
|23
|9
|2
|85
|30
|78
|1999-2000
|34
|24
|7
|3
|77
|23
|79
|2002-2003
|34
|24
|5
|5
|61
|27
|77
|2003-2004
|26
|11
|8
|7
|40
|34
|41
|2011-2012
|40
|25
|11
|4
|78
|30
|86
|2012-2013
|34
|21
|8
|5
|66
|35
|71
|2013-2014
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|9
|2017-2018
|18
|14
|1
|3
|41
|12
|43
|2018-2019
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|24
|Toplam
|307
|199
|68
|40
|654
|283
|665
Not: 2011-2012 sezonunda Süper Final düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.
ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ
Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.
Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.
GALATASARAY'DA 17 KUPA KAZANDI
Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.
Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.
- 7.12.2018 14:01
- Güncelleme: 7.12.2018 15:40
-
9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
-
Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
-
Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.