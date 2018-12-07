Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde
07 Aralık 2018, Cuma
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, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

Galatasaray, Terim yönetiminde 200. galibiyet peşinde

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto 'de yarın ile oynayacağı maçı kazanması durumunda teknik direktör yönetiminde bu kulvarda 200. galibiyetini elde edecek.

Spor Toto 'e yarın sahasında 'u konuk edecek 'da teknik direktör , sarı-kırmızılı takımla 200. lig galibiyetine bir adım uzakta bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde çıkacağı Çaykur Rizespor maçını kazanması durumunda tecrübeli teknik adam yönetiminde 200. lig galibiyetini elde edecek.

Galatasaray, tarihinin en büyük başarılarını yaşadığı tecrübeli teknik adam idaresinde bugüne dek 307 Süper Lig maçına çıktı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, bu maçlardan 199 galibiyet, 68 beraberlik ve 40 mağlubiyetle ayrıldı.

TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK
Fatih Terim, cezası nedeniyle yarınki müsabakada takımının başında bulunamayacak.

11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından toplamda 10 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, takımının kazanması halinde 200. galibiyet sevincini buruk yaşayacak.

GALATASARAY'IN TERİM İLE LİG KARNESİ
Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde ligde gösterdiği performans şöyle:

Sezon 0 G B M A Y P
1996-1997 34 25 7 2 90 30 82
1997-1998 34 23 6 5 86 43 75
1998-1999 34 23 9 2 85 30 78
1999-2000 34 24 7 3 77 23 79
2002-2003 34 24 5 5 61 27 77
2003-2004 26 11 8 7 40 34 41
2011-2012 40 25 11 4 78 30 86
2012-2013 34 21 8 5 66 35 71
2013-2014 5 2 3 0 7 3 9
2017-2018 18 14 1 3 41 12 43
2018-2019 14 7 3 4 23 16 24
Toplam 307 199 68 40 654 283 665

Not: 2011-2012 sezonunda düzenlendiği için lig 40 maç üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ
Fatih Terim, Süper Lig'de en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı takımın başında 4 farklı dönemde 11. sezonunu geçiren Fatih Terim, toplamda 7 kez şampiyonluk kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı.

Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör unvanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY'DA 17 KUPA KAZANDI
Fatih Terim, Galatasaray'da daha önce 17 kez kupa sevinci yaşadı.

Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne kadar 7 lig, 2 , 2 , 2 TFF ve 3 TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.

  1. 7.12.2018 14:01
  2. Güncelleme: 7.12.2018 15:40
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