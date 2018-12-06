Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları oynadığı belirtildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 6.12.2018 14:02
- Güncelleme: 6.12.2018 16:15
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ua eee hani 17 kulüp birleşmiştiniz siz geçen hafta bu hakem bize hata yaptı sesiniz çıkmamıştı ?
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klaus federasyon,MHK ve Külübler birliği limted şirketi devam ediyor u hakem atamaları geçen haftadan itibaren düğmeye basıldığını net gösteriyor.
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murat1903 iyi çocuk gençlere yatırım şart babel gibi lere deil
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