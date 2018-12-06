Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları oynadığı belirtildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.