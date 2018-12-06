Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
06 Aralık 2018, Perşembe
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maçı hazırlıklarına başladı

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a> maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, 'nda Keçiörengücü ile oynanan maçta forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları oynadığı belirtildi. İdmanın çift kale taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

  1. 6.12.2018 14:02
  2. Güncelleme: 6.12.2018 16:15
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