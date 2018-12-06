Galatasaraydaki Gomis krizinde Selçuk İnan detayı!

YERLİLER DE RAHATSIZDI

Galatasaray'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise "Hatta o görüşmeye Selçuk İnan da katılacaktı. Yabancı oyuncular kadar yerli oyuncular da şartlardan rahatsızdı. Gomis, Selçuk İnan'a 'kaptan olarak bizimle gel' teklifini yapmış, Selçuk da bunu kabul etmişti. Ancak son anda Selçuk o toplantıya katılmadı" dedi. Selçuk'un Fatih Terim'le bu konuda karşı karşıya gelmek istemediği iddia edildi.