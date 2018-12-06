Galatasaraydaki Gomis krizinde Selçuk İnan detayı!

Son 9 maçta sadece 1 galibiyet alan ve geçen sezonu mumla aratan Galatasaray'da çöküşün detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Galatasaray'da yaşanan Gomis krizinin perde arkasında kaptan Selçuk İnan detayı spor gündemini salladı.
6 Aralık 2018 Perşembe, 12:58:12
Güncelleme: 13:08:27
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Herkes Galatasaray'daki çöküşün nedenlerini araştırırken Takvim, önceki gün sarı kırmızılı takımın İsviçre kampında yaşanan bir olayı gündeme getirmişti.
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5 yabancı futbolcu Gomis, Feghouli, Belhanda, Maicon ve Mariano'nun iyi hazırlanamadıklarını belirterek İsviçre kampında isyan ettiğini öğrenildi.
Hatta Galatasaray'daki çöküşün de bu şekilde başladığı belirtilmişti. Ancak Galatasaray yönetimi dün İnternet sitesinden haberi yalanlarken, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.
YERLİLER DE RAHATSIZDI Galatasaray'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise "Hatta o görüşmeye Selçuk İnan da katılacaktı. Yabancı oyuncular kadar yerli oyuncular da şartlardan rahatsızdı. Gomis, Selçuk İnan'a 'kaptan olarak bizimle gel' teklifini yapmış, Selçuk da bunu kabul etmişti. Ancak son anda Selçuk o toplantıya katılmadı" dedi. Selçuk'un Fatih Terim'le bu konuda karşı karşıya gelmek istemediği iddia edildi.
SELÇUK BİR YIL DAHA KALIYOR! BU sezon sözleşmesi sona erecek Selçuk İnan'ın bir yıl daha Sarı-Kırmızılı takımda kalacağı öğrenildi. Galatasaray, Selçuk'un alacağı ücrette indirime giderek anlaşma sağlayacak.