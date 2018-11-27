Galatasaray, CEV Kupası'nda Mladost'u ağırlayacak
27 Kasım 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Galatasaray 'nda Mladost'u ağırlayacak

Galatasaray <a href="/index/cev-kupasi?id=73cf5435-1264-476b-8124-6f03c84405aa" class="" rel="tag">CEV Kupası</a>'nda Mladost'u ağırlayacak

, 16'lı final turu ilk maçında yarın sahasında Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.

, 16'lı final turu ilk maçında yarın sahasında Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Bojan Stranic Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 27.11.2018 09:53
  2. Güncelleme: 27.11.2018 10:01
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray 'nda Mladost'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN