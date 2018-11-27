Galatasaray CEV Kupası'nda Mladost'u ağırlayacak
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın sahasında Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın sahasında Hırvatistan temsilcisi Mladost ile karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba günü Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Bojan Stranic Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 27.11.2018 09:53
- Güncelleme: 27.11.2018 10:01
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Fenerbahçe'de Andre Ayew'in parmağında kırık tespit edildi
Toplam 1
Yorum
sdf sdf zaten barış oynasın daha iyi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman: "Şans olsa 2-2 biterdi"
Toplam 3
Yorum
GAD Şans yanınızda olduğu için zaten maç 2-1 bitti.
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Oğuzhan Özyakup buzları eritti
Toplam 2
Yorum
Taraftar Neyi affettirdi ? Bitmis maçta bir gol atti sadece.. Haftaya GS'ye karsi yine sonradan girip biseyler yapsin, o zaman bakariz affediyormuyuz
Galatasaray CEV Kupası'nda Mladost'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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