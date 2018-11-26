Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    - maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında , deplasmanına çıkacak. Ligde sakatlık ve cezalı futbolculardan yoksun mücadele eden Galatasaray, Avrupa'da moral arıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz , Rus temsilci ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi yolunda iddiasını sürdürmek isteyen sarı kırmızılı ekip sahadan mutlak galiibiyetle ayrılmak zorunda. Peki, temsilcimiz ? Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

    LOKOMOTİV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak temsilcimiz Galatasaray'ın maçı 28 Kasım Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

    GALATASARAY GRUPTA 4 PUAN TOPLADI

    Galatasaray'ın bulunduğu D Grubu'nda Porto 10 puanla lider durumda. Alman temsilci Schalke 8 puanla 2. sırada yer alırken temsilcimiz Galatasaray 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Lokomotiv Moskova ise grupta daha puan ile tanışamadı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ DÖNÜŞÜ DERBİ!

    Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi dönüşü sarı kırmızılı ekip Pazar günü ligde Beşiktaş ile karşılacak.

    1. 26.11.2018 10:17
    2. Güncelleme: 26.11.2018 10:21
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