Terim istatistikleri inceledi
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Terim istatistikleri inceledi

    Terim istatistikleri inceledi

    milli arada beğenmediği istatistikleri düzeltmeye çalıştı.

    Bunlardan birincisi yüzde 73.5'te kalan pas oyunu, 85'te kalan hücum bölgesine pas ortalaması, 55.2'ye kadar açılan stoper/forvet arası.

    YUKARIYA ÇEKİLECEK

    Terim pas oyununu yüzde 80, hücum bölgesindeki pas sayısını 90 üzerine, stoper/forvet arasındaki mesafeyi de 51 metre seviyesine çekmek istiyor. Ceza alanında topla oynama oranının ise 24'ün üzerine çıkmasını zorunlu görüyor.

    1. 21.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim istatistikleri inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN