Terim istatistikleri inceledi
Fatih Terim milli arada beğenmediği istatistikleri düzeltmeye çalıştı.
Bunlardan birincisi yüzde 73.5'te kalan pas oyunu, 85'te kalan hücum bölgesine pas ortalaması, 55.2'ye kadar açılan stoper/forvet arası.
YUKARIYA ÇEKİLECEK
Terim pas oyununu yüzde 80, hücum bölgesindeki pas sayısını 90 üzerine, stoper/forvet arasındaki mesafeyi de 51 metre seviyesine çekmek istiyor. Ceza alanında topla oynama oranının ise 24'ün üzerine çıkmasını zorunlu görüyor.
- 21.11.2018
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Yorum
gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
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