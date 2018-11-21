Terim istatistikleri inceledi

Bunlardan birincisi yüzde 73.5'te kalan pas oyunu, 85'te kalan hücum bölgesine pas ortalaması, 55.2'ye kadar açılan stoper/forvet arası.



YUKARIYA ÇEKİLECEK



Terim pas oyununu yüzde 80, hücum bölgesindeki pas sayısını 90 üzerine, stoper/forvet arasındaki mesafeyi de 51 metre seviyesine çekmek istiyor. Ceza alanında topla oynama oranının ise 24'ün üzerine çıkmasını zorunlu görüyor.