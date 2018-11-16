Zamanı gelince konuşacağım – Fotomaç – 16 Kasım 2018
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Zamanı gelince konuşacağım

    Zamanı gelince konuşacağım

    'da 29 gol atıp takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bafetimbi ile yollar sezon başında ayrılmıştı.

    'da 29 gol atıp takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bafetimbi ile yollar sezon başında ayrılmıştı. Yönetim, Fransız yıldızın aşırı zam talebi yüzünden gittiğini belirtmişti. Abdurrahim Albayrak da önceki gün 'nda "Gomis'i bana anlatmayın. Parasını almayınca 'ye gitmedi. Sonra 'da gol atınca 'Sorun para değil' işareti yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Gomis bu sözlere cevap verdi: "Sezon devam ediyor. Konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil."

    1. 16.11.2018
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