Zamanı gelince konuşacağım
Galatasaray'da 29 gol atıp takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ile yollar sezon başında ayrılmıştı.
Galatasaray'da 29 gol atıp takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis ile yollar sezon başında ayrılmıştı. Yönetim, Fransız yıldızın aşırı zam talebi yüzünden gittiğini belirtmişti. Abdurrahim Albayrak da önceki gün Divan Kurulu'nda "Gomis'i bana anlatmayın. Parasını almayınca Kayseri'ye gitmedi. Sonra İstanbul'da gol atınca 'Sorun para değil' işareti yaptı" ifadelerini kullanmıştı. Gomis bu sözlere cevap verdi: "Sezon devam ediyor. Konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil."
- 16.11.2018
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