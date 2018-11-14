Embolo 3 hafta yok – Fotomaç – 14 Kasım 2018
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    3 hafta yok

    <a href="/index/embolo?id=d9dc17a8-7ed1-43da-b717-9d4b871fb1d1" class="" rel="tag">Embolo</a> 3 hafta yok
    'de sakatlık şoku yaşanıyor. 'ndan çıkarılan Breel 'nun en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
    1. 14.11.2018
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