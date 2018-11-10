G.Saray Tahkim’de – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    G.Saray Tahkim’de

    G.Saray Tahkim’de

    , maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan ve için ’na gitti.

    , (PFDK) tarafından futbolcuları ve 'e verilen cezalar nedeniyle Tahkim Kuruluna başvurdu. Tahkim Kurulunun, Galatasaray'ın bugünkü Kayserispor maçından önce olağanüstü toplanarak itiraz başvurusunu görüşmesi bekleniyor. PFDK, Donk'a 6, Rodrigues'e ise 3 maç men cezası vermişti. Galatasaray'ın 8 maç ceza alan , 7 maç ceza alan Fatih Terim ve 5 maç ceza alan Ndiaye için de ayrıca itirazda bulunması bekleniyor. Galatasaray'ın 7 günlük süresi bulunuyor.

    Belhanda ucuz yırttı
    F.Bahçe cephesinin tepkisini çeken Belhanda'nın ceza almamasının nedeni ortaya çıktı. Faslı, hukuktaki 'Bir kişi aynı suçtan iki kez yargılanamaz' kuralıyla kurtuldu. Belhanda maç içinde sarı gördüğü ve bitiş düdüğündan sonraki kavgada da cezai bir eylemde bulunmadığı için PFDK'ya sevk edilmedi.
    1. 9.11.2018 17:59
    2. Güncelleme: 10.11.2018 01:49
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