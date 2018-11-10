G.Saray Tahkim’de
Galatasaray, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı ceza alan Ryan Donk ve Garry Rodrigues için TFF Tahkim Kurulu’na gitti.
Belhanda ucuz yırttı
F.Bahçe cephesinin tepkisini çeken Belhanda'nın ceza almamasının nedeni ortaya çıktı. Faslı, hukuktaki 'Bir kişi aynı suçtan iki kez yargılanamaz' kuralıyla kurtuldu. Belhanda maç içinde sarı gördüğü ve bitiş düdüğündan sonraki kavgada da cezai bir eylemde bulunmadığı için PFDK'ya sevk edilmedi.
- 9.11.2018 17:59
- Güncelleme: 10.11.2018 01:49
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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