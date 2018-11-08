Terim'den Nando'ya fırça! – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Terim'den Nando'ya fırça!

    Terim'den Nando'ya fırça!

    Uruguaylı kaleci, maçında da hata yapınca ona fırçayı attı...

    'da son günlerin formsuz ismi , maçında yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden olmuştu. Bilindiği gibi ligde cuma günü oynanan maçında da hatalar yapmıştı. Nando, bu sezon , Akhisarspor ve maçında da büyük hatalar yaptı. 'in Taffarel'e, "Söyle ona artık kendine gelsin" dediği öğrenildi.

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    1. 8.11.2018 10:42
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