Terim'den Nando'ya fırça!
Uruguaylı kaleci, Schalke maçında da hata yapınca Fatih Terim ona fırçayı attı...
Galatasaray'da son günlerin formsuz ismi Fernando Muslera, Schalke maçında yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden olmuştu. Bilindiği gibi ligde cuma günü oynanan Fenerbahçe maçında da hatalar yapmıştı. Nando, bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve Antalya maçında da büyük hatalar yaptı. Fatih Terim'in Taffarel'e, "Söyle ona artık kendine gelsin" dediği öğrenildi.
TERİM'DEN FIRÇAYI YEDİ!
Fatih Terim, Schalke ile oynanan maçtan sonra Uruguaylı kaleci Muslera'ya çok kızgındı.
- 8.11.2018 10:42
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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