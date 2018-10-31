Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman hareketlilik çalışmasıyla başlandı ve daha sonra bileşik koordinasyonlu ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.
- 31.10.2018 15:44
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
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Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
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Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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