Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    'da derbi hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

    , 'in 11. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

    'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman hareketlilik çalışmasıyla başlandı ve daha sonra bileşik koordinasyonlu ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi.

    Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

    1. 31.10.2018 15:44
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