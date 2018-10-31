Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    Süper Lig'de 11. hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 11:27:31
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    Bu karşılaşma iki takımdan da birçok oyuncu için farklı bir öneme sahip olacak. İki dev kulübün bazı oyuncuları, ilk kez bir Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyecekler

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    İşte ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çıkacak isimler...

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    GALATASARAY

    Ömer Bayram

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

    Muğdat Çelik

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN