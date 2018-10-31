Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!
Süper Lig'de 11. hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 11:27:31
Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray, 2 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu karşılaşma iki takımdan da birçok oyuncu için farklı bir öneme sahip olacak. İki dev kulübün bazı oyuncuları, ilk kez bir Galatasaray - Fenerbahçe maçında forma giyecekler
İşte ilk kez Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çıkacak isimler...