Galatasaray Malatya deplasmanında
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Malatya deplasmanında

    Galatasaray Malatya deplasmanında

    , Spor Toto 'in 10. haftasında yarın deplasmanda Evkur ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı hakem yönetecek.

    'de bu sezon 6 maçını kazanan, birinde berabere kalan ve 2'sini kaybeden sarı-kırmızılı takım, 9. haftayı 19 puanla lider geçti. Ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Evkur ise 12 puana sahip.

    , Malatya deplasmanından 3 puanla ayrılarak hem liderliğini korumak hem de 11. haftadaki Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

    7 futbolcu sakat
    Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

    Sarı-kırmızılı takımda , ve Fernando Reges, dün yapılan antrenmanda tedavilerinin ardından salonda çalıştı. Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ise tedavilerinden sonra takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile yapılan maçta göğsüne aldığı darbe sonrası akciğer sönmesi teşhisi konan Yuto Nagatomo ise hastanede müşahede altında tutuluyor. Ayak parmağından ameliyat edilen Emre Akbaba ise sezonun ilk yarısını kapatmıştı.

    Sarı-kırmızılı takımda Mariano Filho karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, müsabakada kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

    1. 27.10.2018 10:15
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