Fatih Terim’den Feghouli’ye şans – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    ’den Feghouli’ye şans

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>’den Feghouli’ye şans
    G.SARAY , karşılaşmasında maçının ilk 11'inden tek değişikliğe gitti. Sakatlığından dolayı kadroda bulunmayan Onyekuru'nun yerine Feghouli ilk 11'de şans buldu. Kalede Muslera'ya görev veren deneyimli teknik adam santrforda ise 'e şans tanıdı. Ancak ilk devredeki 3 sakatla planları bozuldu.
    1. 20.10.2018
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