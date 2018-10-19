Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli sakatlandı
Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısında erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Galatasaray'da Serdar Aziz ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan Serdar Aziz'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça daihl oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.
Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.
- 19.10.2018 21:00
- Güncelleme: 19.10.2018 21:26
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Atiker Konyaspor'da Hurdato şoku
Toplam 1
Yorum
konyalı yazık oldu tam formunda iken
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Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncısı belli oldu
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Yorum
tepe tepe kullanin adamlarin dogru duzgun alt yapisi yok, herseye atliyorlar, sonra da euro artinca, uefa ya odeyemeyiz diyip sabitliyorlar.rezilsin beinsport
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Trabzonspor CAS’tan duruşma tarihi aldı
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Yorum
tutkun61 Hayırlısı olsun.Adalet yerini bulacak inşAllah
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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