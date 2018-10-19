Galatasaray'da Serdar Aziz ve Feghouli sakatlandı
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray'da ve Feghouli sakatlandı

    Galatasaray'da <a href="/index/serdar-aziz?id=41d63286-d071-4341-a075-54b43a07538d" class="" rel="tag">Serdar Aziz</a> ve Feghouli sakatlandı

    Sarı-kırmızılılar, Bursaspor karşısında erken iki değişiklik yapmak zorunda kaldı.

    Galatasaray'da ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan 'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça daihl oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.

    Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.

    1. 19.10.2018 21:00
    2. Güncelleme: 19.10.2018 21:26
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