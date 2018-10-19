Galatasaray'da Serdar Aziz ilk yarının ilk bölümlerinde sakatlandı. Sekerek oyundan çıkan milli futbolcunun yerine Maicon dahil oldu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke maçı öncesinde bazı oyuncularını riske etmek istemeyen Fatih Terim, sakatlanan Serdar Aziz'i de fazla bekletmedi. Öte yandan Feghouli de sekerek oyuna devam ediyordu. Cezayirli oyuncu yerine Eren Derdiyok maça daihl oldu. Sarı-kırmızılılar 19. ve 21. dakikalar arasında iki oyuncu değiştirmiş oldu.

Galatasaray'da sakatlık kabusu devam etti. 40. dakikada Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando sakatlandı ve kenara geldi. 42. dakikada Galatasaray'da Fernando yerine Selçuk İnan oyuna dahil oldu.